Countdown per il rientro a scuola | le date e le ultime novità

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 26 agosto 2024), scatta conto alla rovescia: chi saranno i primi a tornare sui banchi, tutte lesul calendario scolastico Ilrappresenta sempre un momento di grande fermento e aspettativa per studenti, insegnanti e famiglie. Quest’anno, il calendario accademico prevede alcune importantiche riguardano l’intero sistema educativo italiano. Con l’avvicinarsi del suono della prima campanella dell’anno scolastico 2024/25, previsto per il 5 settembre a Bolzano, si intensificano i preparativi e le attese.per il– notizie.comIl calendario dell’anno accademico 2024/25 si presenta ricco di appuntamenti e pause didattiche. Dopo il via alle lezioni a Bolzano il 5 settembre, seguiranno gli studenti del Trentino il 9 settembre e successivamente quelli delle altre regioni italiane.