Cos’è la pioggia di cicale e perché è spettacolare

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ladiè quel fenomeno naturale che avviene quando leliberano la loro pipì (anche se il termine non è corretto), tutte assieme. La cicala, infatti, riesce a fare getti di urina di 3 metri al secondo. Un record che in natura non ha eguali. Nemmeno un mammifero terrestre massiccio come l’elefante arriva a tanto. Per non parlare poi degli esseri umani che, in proporzione, producono pochi millilitri di urina, rispetto alle. Le cui dimensioni variano da 2,5 ai 5 centimetri. Questi insetti che con il loro canto accompagnano le notti estive vantano dunque un primato assoluto ed è appunto la loro capacità di liberarsi con forza dei loro liquidi di scarto. In particolare, quando si trovano tutti assieme su un albero, dando vita appunto a una vera e propria