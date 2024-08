Coach Cagnazzo il grande ex | | Jesi ha aumentato il livello fisico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Novantanove panchine (tutte in serie A) con l’Aurora Basket secondo per presenze solo all’irraggiungibile (143) Andrea Zanchi (a puro titolo statistico sul terzo gradino del podio il pesarese Stefano Cioppi 85). Damianoè il nuovo headdella Juve Caserta, primo storico scudetto ‘sudista‘ del basket. Una bella responsabilità e una bella gatta da pelare conoscendo storia e passione di quei luoghi."All’ultima partita dell’anno scorso, squadra praticamente già retrocessa, c’erano tremila persone, non servono altri commenti – la presa di coscienza del tecnico di scuola maceratese –. Il progetto societario di quest’anno è migliorare struttura e organizzazione senza salti nel buio, sul campo puntiamo a competere con tutti e a vincere più possibile consapevoli che che non sarà dura, di più".