Calciomercato Milan Silvano Vos a un passo | ecco cosa manca per la fumata bianca

Vos è davvero a un passo dall'arrivo in rossonero: mancano solo le firme per il trasferimento. Il punto

Vos ci siamo! La dirigenze del club di via Aldo Rossi sta lavorando incessantemente per mettere a segno il quinto e ultimo colpo di questa sessione di mercato e l'affare che porta al giovane mediano dell'Ajax Vos è ormai in dirittura d'arrivo. Negli scorsi giorni è arrivato l'ok da parte del giocatore ed è anche stata trovata una bozza d'intesa con il club. Tra il classe 2005 e il Milan sono stati definiti i dettagli contrattuali (accordo quinquennale fino al 2029). Possiamo, quindi, dire che mancano solamente pochi passaggi, per arrivare alla tanto attesa firma che sancirà la fine della trattativa tra i rossoneri e i Lancieri. Come riportato anche da Tuttosport, l'operazione dovrebbe andare in porto per circa 6/7 milioni di euro.