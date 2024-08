Cala il sipario sul Meeting di Rimini | oltre 150mila i visitatori Eliot ispira la prossima edizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Bologna, 26 agosto 2024 – “Ildi quest’anno ci ha sorpreso per l’intensità della partecipazione, la forza delle testimonianze, la profondità delle riflessioni e l’apertura al mondo”. Così il presidente deldiBernhard Scholz sulla 45esimadella manifestazione. Sulla scorta del titolo ’Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?’, nel corso della kermesse di Cl sono emerse esperienze e prospettive per sostenere un’educazione appassionata al bene dei ragazzi, per promuovere un’economia equa e sostenibile, per favorire una politica orientata al bene comune e per utilizzare in modo adeguato i media e l’intelligenza artificiale.