Bronzetti-Sun oggi in tv | orario canale e diretta streaming primo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Luciase la vedràcontro Lulu Sun nel match valido per ildegli US. Stagione fin qui un po’ avara di soddisfazioni per l’azzurra, che si è allontana dalle prime 50 posizioni della classifica e in questo finale punta a ottenere punti importanti. L’urna di New York non è stata però particolarmente benevola: la neozelandese che affronterà quest’ha totalmente cambiato marcia dal torneo di Wimbledon in cui si è fatta conoscere dal grande pubblico. Dimostrazione di come un singolo risultato possa cambiare, a volte, una carriera: da allora, con una fiducia totalmente diversa, Sun ha continuato a ottenere risultati di livello e a New York si presenta dopo la finale persa a Monterrey. Le due si sono già affrontate pochi giorni fa a Cincinnati, con vittoria di Sun in due set.