Black Myth | Wukong una mod inserisce Goku come personaggio giocabile

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dragon Ball ha molte fonti di ispirazione ma quella più nota è Journey to the West (Il viaggio in Occidente), il famoso romanzo cinese che si ponela base di. Per questo motivo non stupisce scoprire che è già disponibile una mod che portaall’interno del nuovo gioco di Game Science. IGN USA ha infatti riportato prontamente che la community di mod ha deciso di inserire la versione didi Dragon Ball Z all’interno di, sostituendo di conseguenza la scimmia protagonista dell’avventura con ilpiù iconico della celeberrima avventura di Akira Toriyama.