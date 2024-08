Assistenza ad alunni disabili solo se ci sono i soldi? I sindaci contro la sentenza | Niente tagli Ma ora gli educatori siano integrati dallo Stato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Amarezza, sdegno, delusione, ma anche il desiderio di dire le cose come stanno: la spesa delle amministrazioni comunali per le ore diper l’autonomia dei ragazziè in continua crescita e itemono, prima o poi, di non poterla affrontare. “Gliper questi studenti devono entrare a far parte del sistema d’istruzione”: è questa la voce deidopo la decisione 7989 con cui la terza sezione del Consiglio diha deciso che “per esigenze finanziarie” i municipi posare le ore nonostantedefinite dal Pei, il Piano educativo individualizzato elaborato dal cosiddetto Glo – gruppo di lavoro operativo per l’inclusione – composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, dai genitori del bambino e dalle figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola (comprese le assistenti sociali).