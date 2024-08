Arezzo-Campobasso | la pagella di Cesare Fracassi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 26 agosto 2024) I Voti: Trombini: 6,5 – Fa il suo dovere senza errori significativi. Montini: 6 – Soffre contro Forte ma riesce a cavarsela. Del Fabro: 6,5 – Battagliero e determinato. Gigli: 6,5 – Si distingue per il suo impegno. Coccia: 6,5 – Meno sgroppate del solito, ma regge bene la sua fascia. Renzi: 7 – Ovunque in campo, crea e si propone. (E pensare che lo facevano giocare terzino!) Mawuli: 7 – Piede di ferro, recupera mille palloni nel secondo tempo giocando davanti alla difesa. Catanese: 5,5 – Non è a suo agio né come esterno di centrocampo né come attaccante avanzato. Pattarello: 6,9 – Crea superiorità numerica, viene continuamente pressato e picchiato. Si procura anche un rigore che l’arbitro, a pochi passi, non concede. (Fortunatamente Iori segna!) Guccione: 7,5 – Visione di gioco eccellente, piedi delicati, ci regala giocate di categoria superiore.