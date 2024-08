Anche Nico Gonzalez ha imboccato la dolorosa per i tifosi della Fiorentina strada Firenze-Torino

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sono le 18:47 di un’afosa domenica d’agosto, si sta giocando da un quarto d’ora un dimenticabile-Venezia, quando icurva viola scelgono di dire la loro sulla cessione dialla Juventus: “La vostra ambizione è vendere la nostra passione”. Un messaggio chiaro alla dirigenza che, alla vigiliastagione, non aveva nascosto il desiderio di affermarsi e distinguersi. Non serve attendere l’ufficialitàtarda serata, arrivata sui siti ufficiali dei due club, per far esplodere un sentimento che da settimane attraversava la città. E dire che il presidente Commisso aveva tentato di evitare questa soluzione, ma il corridoioè da tempo una delle arterie più battute del calciomercato italiano.