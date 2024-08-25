Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 11:30 (Di domenica 25 agosto 2024) Viabilità DEL 25 AGOSTO 2024 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE-Roma: A CAUSA DI DUE INCIDENTI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER Roma NORD E PONZANO RomaNO E PROSEGUENDO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; CIRCOLazioNE REGOLARE PER ILR ESTO SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STATALE MARIA E ISOLA CASAMARI DA OGGI AL VIA LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE A CURA DI ANAS TRA I COMUNI DI VEROLI E SORA: A PARTIRE DALLE 8 DEL MATTINO E FINO ALLE 20 SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA DAL KM 10+000 AL KM 29+600 AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 16 SETTEMBRE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 10 : 30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO: DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE SOPPRESSIONI PER TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STATALE MARIA E ISOLA CASAMARI DA OGGI AL VIA LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE A CURA DI ANAS TRA I COMUNI DI VEROLI E SORA: A PARTIRE DALLE 8 DEL MATTINO E FINO ALLE 20 SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA DAL KM 10+000 AL KM 29+600 AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 16 SETTEMBRE.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 09 : 30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DEL KM ALL’ALTEZZA DI GIULIANO DI ROMA, LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO: DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral .
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 08 : 30 - VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 19. A QUESTO PROPOSITO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI SARà INTERDETTA LA CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO FINO ALLE ORE 22. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA REGOLARE E PRIVA DI IMPEDIMENTI, AL MOMENTO DOMANI DOMENICA 25 AGOSTO SARà DA BOLLINO ROSSO PER I FLUSSI DI TRAFFICO PREVISTI SULLE RETI AUTOSTRADALI.
- Lottizzazioni e opportunità per Lido di Dante: 'Una bomboniera verde. Ma quanti vincoli' - Comune, Parco del Delta del Po, Regione, Carabinieri Forestali: ciascuno ha competenze sulle ... E di pari passo si spera in un miglioramento della viabilità del lido, attualmente dipendente da via ... ravennatoday
- La mappa degli eventi estremi: cosa è successo nel 2023 - La regione, da luglio a dicembre ha fatto i conti anche con la scarsità delle precipitazioni che, "... che ha causato l'evacuazione di 16 nuclei familiari e danni alla viabilità provinciale. Ci sono ... infoilsole24ore
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