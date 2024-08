Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2024)DEL 25 AGOSTOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE-: A CAUSA DI DUE INCIDENTI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PERNORD E PONZANONO E PROSEGUENDO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; CIRCONE REGOLARE PER ILR ESTO SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STATALE MARIA E ISOLA CASAMARI DA OGGI AL VIA LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE A CURA DI ANAS TRA I COMUNI DI VEROLI E SORA: A PARTIRE DALLE 8 DEL MATTINO E FINO ALLE 20 SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA DAL KM 10+000 AL KM 29+600 AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 16 SETTEMBRE.