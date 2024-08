Verona-Juventus | possibile prima da titolare per Douglas Luiz Formazioni orario e tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Torino, 25 agosto 2024 -tre punti,tre punti. Dopo il primo turno di campionato, l’Hellas e la Vecchia Signora hanno ottenuto il massimo della posta in palio. I veneti assolutamente a sorpresa, sconfiggendo il Napoli con il netto risultato di 3-0. Stesso scarto fra i piemontesi e il Como, travolto all’Allianz Stadium alladi Thiago Motta sulla panchina dei bianconeri. Al Bentegodi va in scena la sfida che chiude questo secondo turno di serie A. Madama, in attesa di avere a disposizione i nuovi acquisti Nico Gonzalez e Conceicao (e non solo), intende dare continuità alla convivente prestazione offerta lunedì scorso. I torinesi partono con i favori del pronostico, ma occhio ai gialloblù, che dopo il Napoli sognano di mietere un’altra vittima eccellente.