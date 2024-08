Tennis Italia dei record | doppia cifra nelle vittorie stagionali ATP dopo il trionfo di Sonego a Winston-Salem

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Lorenzoha concluso alla grande il suo percorso a. Nel torneo ATP250 tenutosi sul cemento dell’università Wake Forest, il piemontese ha letteralmente dominato la scena nell’atto conclusivo contro lo statunitense Alex Michelsen, imponendosi con un perentorio 6-3 6-0. Grazie a questo risultato, Sonny ha portato a quattro le affermazioni nel massimo circuito internazionale,quelle di Antalya nel 2019, Cagliari nel 2021 e Metz nel 2022. Un sigillo che mancava da quasi due anni, in un periodo complicato per ilta classe ’95. Con questo risultato,è diventato il quartota nostrano a conquistare un titolo nel singolare in questo 2024,Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Luciani Darderi. Inoltre, Lorenzo è anche l’undicesimo giocatore in attività ad aver vinto un torneo su terra, erba, veloce indoor e veloce outdoor.