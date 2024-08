Telegram l’alternativa a Putin

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 25 agosto 2024) Parigi, 25 agosto 2024 – Pavel Durov, arrestato all’aeroporto Le Bourget di Parigi nello scorse ore, è nato nel 1984, a Leningrado (l’attuale San Pietroburgo). C’era ancora l’Unione Sovietica, che si sarebbe dissolta 7 anni dopo, nel 1991. Insomma, è un russo di sangue. A quei tempi comandava Andrej Andreevic Gromyko, il predecessore di Michail Gorbaciov, ultimo segretario del PCUS e presidente filo-occidentale, che aveva il sogno di trasformare la Russia in una democrazia fatta e compiuta. Un’impresa che al padre della Perestroika non avrebbero mai permesso di compiere. Tuttavia, Pavel Durov si trasferì ben presto a Torino, dove passò la sua infanzia. In patria ci tornerà per frequentare liceo e l’Università, facolta di Filologia. Nel frattempo, era cambiato tutto: nella “nuova” Russia si faceva la fame, quella vera.