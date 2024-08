SONEGO CANTA VITTORIA! Lorenzo vince la finale a Winston-Salem Italia con 10 titoli ATP nel 2024!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)torna are un torneo ATP a quasi due anni dall’ultima volta, che fu a Metz. Battuto nelladel 250 diun inconsistente Alex Michelsen: il diciannovenne californiano dura un’ora e 3 minuti, cedendo per 6-0 6-3 di fronte a una gran versione del torinese, le cui mani sulla partita mai sono in dubbio. Con questo successo diventano sette glini in top 50 a partire da lunedì (sarà 48°). Si tratta del decimo torneo vinto da un giocatore azzurro nell’anno sull’ATP Tour (gli altri arrivano da 5 vittorie di Jannik Sinner, 3 di Matteo Berrettini e 1 di Luciano Darderi). Partenza molto buona per, che con un gran dritto dal centro si procura la palla break nel secondo game. Ci pensa Michelsen a regalargli il 2-0, con un doppio fallo. Spinge molto bene il torinese in risposta, e interpreta il match molto meglio rispetto al suo avversario.