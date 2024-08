Se il capo famiglia va in pensione | nelle transizioni aziendali non sottovalutate le emozioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Il problema del ricambio generazionale è uno dei momenti più difficili da gestire nella vita di una piccola azienda a carattere familiare. Ne abbiamo parlato più volte su queste colonne: si tratta di un processo da pianificare con largo anticipo rispetto ai tempi dell’effettivo cambiamento e che, se gestito male, può portare anche alla rovina. Ma se, in un ipotetico gioco della torre, dovessi per forza decidere chi buttare giù, in base alla mia esperienza professionale non avrei dubbi: mi concentrerei su chi sta per uscire dal ruolo didell’azienda. Quando un imprenditore decide, nel 95% dei casi per limiti di età, di lasciare la propria posizione di leader, è naturale che tutte le attenzioni si concentrino su chi prenderà il suo posto e su come affrontare il cambiamento che ne deriva.