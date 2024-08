Ritorno a Scuola | In Abruzzo Campanella il 16 Settembre ma le Date Variano tra le Regioni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 25 agosto 2024) L'Aquila - In, lasuonerà il 16, ma non sarà così per tutti gli istituti scolastici della regione. Mentre gli studenti abruzzesi saranno tra gli ultimi a tornare sui banchi, insieme ai loro coetanei di Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana, ledi inizio delle lezioninotevolmente da regione a regione. La scelta delledi inizio e fine dell'anno scolastico è competenza delle singole, anche se gli istituti, grazie all'autonomia scolastica, possono decidere modifiche minori, a patto di rispettare il numero minimo di giorni di lezione previsto. Il calendario divede i primi rientri già dal 5, quando gli alunni della Provincia autonoma di Bolzano torneranno in classe. Nello stesso giorno riprenderanno le attività anche i bambini delle scuole dell'infanzia in Lombardia.