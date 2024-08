Pedro Mendes e un esordio perfetto | Grazie allo staff non era scontato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Un’attesa lunga 173 giorni. Ma se qualcuno gli facesse la fatidica domanda: ", ne è valsa la pena?". Siamo certi lui risponderebbe: "Ne è valsa la pena, ne è valsa veramente la pena". E così è riuscito a costruirsi la serata perfetta, l’attaccante portoghese. Il colpo del mercato estivo, l’uomo più pagato da quando i Rivetti hanno messo piede in viale Monte Kosica, il cannoniere (le premesse sono buone) che tanto mancava a questa squadra. E lo si nota dai dettagli, dalla fame. La prima occasione l’ha fallita, nel primo tempo. La seconda, la capocciata vincente che ha piegato il Bari, non l’ha mancata. "L’me lo immaginavo così, ci ho creduto tanto e ho lavorato duro per emozioni come queste – ha detto nel post partita –.