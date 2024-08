Paralimpiadi 2024 la Nazionale del tiro con l’arco è arrivata a Parigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Prosegue la marcia di avvicinamento al via delledi. Dopo i primi arrivi delle scorse ore, anche la squadra delconal completo nella capitale francese, la prima “tranche” ieri mattina e la seconda a notte fonda, a causa dei ritardi dei voli. Oggi e domani, azzurri subito in campo per le prove dinel campo che ospiterà la competizione dal 29 agosto al 5 settembre. L’Italia, con 9 azzurri qualificati sui 12 disponibili, potrà gareggiare in tutti gli eventi medaglia (Arco Olimpico Open -o Ricurvo-, Compound Open e W1) e, per la prima volta, scenderà in campo oltre che nel mixed team olimpico e compound, anche nel W1.