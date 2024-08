Paralimpiadi 2024 141 azzurri al via in 17 discipline | è la delegazione italiana più numerosa di sempre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) I numeri sono già da record: 141 gli atleti in gara, con un incremento di 26 dall’ultima edizione, in 17diverse, per quella che è lapiùdiai Giochi. Mancameno alledi Parigi(al via il 28 agosto) e laazzurra è pronta a stupire dopo lo storico traguardo delle 69 medaglie di Tokyo. Come in Giappone, anche in Francia a farla da padrona, in termini numerici, è il nuoto, presente con 28 atleti. A Tokyo arrivarono ben 39 podi grazie ai nuotatori(11 ori, 16 argenti, 12 bronzi) con Stefano Raimondi che si mise al collo sette medaglie (1 oro, 4 argenti, 2 bronzi).