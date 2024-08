OnlyFans mi ha cambiato la vita voglio entrare in contatto con i miei fan in maniera più profonda | l’altro volto della campionessa olimpionica Alysha Newman

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Molto più di semplici foto sexy, “c’è la volontà di creare un legame ancora più profondo con tutti ifan”. È questa la filosofia che sta alla base dell’attività sumedaglia di bronzo, che è riuscita nell’impresa di saltare con successo con l’asta alle recenti Olimpiadi parigine. La sportiva canadese ha conquistato tutti, dopo la vittoria, per il twerking dopo il suo ultimo salto. Manon ottiene successi solo sul campo ma anche sulla piattaforma per adulti. Infatti la biondissima atleta vanta più di 750mila follower su Instagram e fa pagare circa 12 euro al mese su, dove condivide approfondimenti su come mangia, si allena e si mantiene in forma, oltre a pubblicare occasionalmente qualche scatto sexy. “Ho avviatonel 2021 a causa del Covid.