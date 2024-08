M5s riecco Di Maio | Grillo ha gli strumenti per fermare Conte ma non il coraggio L’ex premier gli porterà via anche l’argenteria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Tra i due litiganti, Giuseppee Beppe, rispunta un terzo, un ex, per quanto finito quasi nel dimenticatoio.Luigi Di, ex capo politico del M5s, ha voluto dire la sua sulle questioni che animano il Movimento in queste settimane, cioè la costituente che porta con sé alcuni temi come la regola del doppio mandato e l’eventuale modifica del simbolo. Secondo Di, dunque,potrebbei prossimi voti su doppio mandato e simbolo ma “non lo farà” perché “non ha il: e il rischio, anzi, secondoministro degli Esteri, è che Giuseppegli “tolga tutto”, compreso il contratto di consulenza da 300mila euro l’anno. “Rispondo volentieri, perché sono giorni che alcuni esponenti del Movimento continuano a citarmi sui giornali” dice all’agenzia di stampa AdnKronos mentre si trova con un piede in partenza per l’Arabia Saudita.