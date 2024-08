Lorenzo Simonelli frenato in Diamond League | tempo alto a Chorzow vince Holloway

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)non ha strabiliato a(Polonia), dove va in scena una tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione d’Europa dei 110 ostacoli ha chiuso all’ottavo posto, senza commettere sbavature evidenti tra le barriere (se non un lieve contatto sull’ottava), ma senza sfoggiare la velocità dei giorni migliori. Il primatista italiano, che tre giorni fa era stato quinto a Losanna, non è riuscito a esprimersi al meglio in settima corsia. Il giovane laziale, capace di correre in 13.05 a Roma due mesi fa e reduce dalla delusione per l’eliminazione nella semifinale delle Olimpiadi di Parigi 2024, si è espresso in un13.48 (1,1 m/s di vento a favore).