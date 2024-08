L’Oréal acquisisce il 10% di Galderma | Vogliamo accelerare l’innovazione nel campo della dermatologia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 agosto 2024) Un nuovo capitolo si apre con una partnership importantissima nel mondo del beauty.ha infatti acquisito il 10% dell’azienda svizzera, che come gruppo è entrato da poco in borsa (lo scorso marzo). Decidendo così di investire parte del suo patrimonio in un gruppo specializzato inproduce infatti prodotti per la curapelle, che vanno dalle lozioni detergenti per la pelle secca. Inoltre, collabora con il marchio Cetaphil, dedicato ai trattamenti medicali. Il gruppo impiega 6.500 persone in tutto il mondo, e ha realizzato un fatturato di 4 miliardi di dollari nel 2023.: l’accordo Il gruppo svizzero ha dunque firmato un memorandum d’intesa nella ricerca e sviluppo con il colosso francese dei cosmetici. E lo ha fatto nella innovativa forma di partnership scientifica, come specificato in un comunicato stampa.