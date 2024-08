Lo scenario cambia Sottocorona anticipa | Italia a due facce

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 agosto 2024) Un "mento parziale di": questo dobbiamo aspettarci dall'inizio della prossima settimana. Se in questi giorni l'anticiclone africano aveva ripreso il sopravvento, presto la presenza della stabilità potrebbe non essere scontata. Lono le previsioni curate da Paoloe diffuse in diretta su La7. A restare "maggiormente interessato dal flusso atlantico in ingresso", che porterà piogge, sarà soprattutto il Nord. Al Centro-Sud, invece, si manterrà un clima più caldo, sebbene qualche infiltrazione potrà innescare qualche fenomeno.   Oggi, al Nord, ci sarà "qualche rovescio" sull'area delle Alpi e delle Prealpi. Fenomeni più probabili nel corso del pomeriggio o della sera. Al Centro "qualche nuvola". "Bel tempo al Sud in prevalenza, ma nel pomeriggio possibili isolati fenomeni in montagna tra Basilicata e Calabria", ha spiegato l'esperto.