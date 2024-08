LIVE – Getto del peso con Fabbri | Diamond League Silesia 2024 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Ladella gara dideldella tappa di Wanda. Dopo la delusione per il quinto posto alle Olimpiadi di Parigi, penalizzato anche e soprattutto dalla pioggia, torna in pedana il campione europeo Leonardo, che sfiderà tra gli altri anche il campione olimpico e detentore del record del mondo Ryan Crouser. L’appuntamento è a partire dalle ore 14.20 di domenica 25 agosto. Sportface.it vi terrà compagnia anche con unatestualedeldelnella tappa diaggiornata minuto per minuto.