LIVE F1 GP Olanda 2024 in DIRETTA | via alla gara di Zandvoort!

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01 I piloti cercano di scaldare al meglio le gomme in questo giro per la partenza di questo GP. 15.00 Ci siamo!!!!!!!!!! Le vetture si muovono dallo schieramento di partenza e iniziano il giro di ricognizione! 14.57 Sale la tensione, 3? al giro di ricognizione. 14.55 L’obiettivo di McLaren sarà avere in uscita da curva-1 Norris e Piastri davanti a Verstappen. Vedremo se l’olandese si confermerà super al via. 14.52 Le Rosse non potranno contare sull’apporto del meteo per sparigliare le carte, poiché le previsioni concordano sul bel tempo, seppur con temperature fresche. L’unica possibilità sembrerebbe essere unaresa pazza da qualche safety car, sempre in agguato su una pista dalle vie di fuga anguste qual è. 14.49 Le Ferrari dovranno giocoforza sperare in qualche variabile impazzita.