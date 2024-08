LIVE F1 GP Olanda 2024 in DIRETTA | Ferrari punta alla top-5 dalle 15 00 il via

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52 Le Rosse non potranno contare sull’apporto del meteo per sparigliare le carte, poiché le previsioni concordano sul bel tempo, seppur con temperature fresche. L’unica possibilità sembrerebbe essere una gara resa pazza da qualche safety car, sempre in agguato su una pistavie di fuga anguste qual è Zandvoort. 14.49 Ledovranno giocoforza sperare in qualche variabile impazzita. Le SF-24 non sono competitive, come dimostrato dall’esito delle qualifiche: Charles Leclerc scatterà dsesta casella, Carlos Sainz addirittura ddecima. 14.46 Le qualifiche di ieri hanno visto Norris guadagnarsi la pole position proprio davanti a Verstappen. Oggi potremmo dunque assistere a un nuovo capitolo di una rivalità ancora potenziale, ma sicuramente affascinante.