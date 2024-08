Le pillole di Polly | recensione di I gerani di Barcellona La saga dei Torres di Carolina Pobla

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2024) Rosario è ancora poco più che un’adolescente, ma ha già una certezza granitica: suo padre, il ricco mercante don Rafael, saprà sempre tirarla fuori da qualunque guaio. Del resto, è talmente graziosa che basterebbe la sua bellezza a rimettere le cose a posto. Rosario, infatti, non è solo decisamente benestante, ma è pure tra le più affascinanti ragazze di Malaga; non a caso, quando c’è da scegliere la reginetta di una festa il sindaco pensa quasi sempre a lei. In quelle serate speciali, la ragazza chiede al padre di portarla dai sarti più ricercati della città e si fa confezionare un abito degno di una regina. E pazienza se Don Rafael deve spendere una fortuna; è il proprietario della casa più bella di tutta Malaga e per la figlia preferita può permettersi questo ed altro.