Le pagelle Polizzi entra e cambia la partita Angella solido Montevago si ripete

(Di domenica 25 agosto 2024) GEMELLO 6 Un esordio in chiaroscuro. Al 15’ con un’uscita azzardata costringe Amoran al fallo da rigore che vale il 2-0. Si riscatta, almeno parzialmente, sull’intervento su Falleni, di piede, al 37’. Definitivamente al 96’ quando para il rigore di Sorrentino. AMORAN 5 Qualche responsabilità sul primo gol, costretto al fallo da rigore su Boccadamo in occasione del raddoppio della Pianese. Cresce nella ripresa. PLAIA 5 un avvio choc da parte di tutta la squadra lo coinvolge in pieno. Il tecnico gli preferiscea inizio ripresa. VITI 5,5 sul primo gol ci finisce dentro pure lui, con l’ingresso dianche lui si sente più sicuro e attento. BACCHIN 6- dopo un avvio in difficoltà dalla sua parte, cresce anche dal punto di vista della convinzione e della spinta.