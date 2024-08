La sfida delle ragazze di Lesmo A fari spenti dopo 30 vittorie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) L’importante è non farsi notare. Ma non sarà facile. Perché la concorrenza, per forza di cose, sa di dover tenere particolarmente d’occhio il. La squadra brianzola, neo promossa in Serie C, si lascia alle spalle una stagione vissuta a passo di carica. Nello scorso campionato di Eccellenza, infatti, leallenate da Andrea Ruggeri hanno ottenuto 30 successi in altrettanti incontri. Poi, giusto per ribadire una supremazia schiacciante, si sono prese pure la Coppa Lombardia e la Coppa Italia di Eccellenza. L’Ascoli, ultimo ostacolo nella finale nazionale, si è fatto da parte battuto per 5 a 0. Qualche aspettativa per la stagione 2024-2025, dunque, ci potrebbe essere. La compagine neroceleste debutterà in Serie C domenica 8 settembre, affrontando in casa (ore 15.30, impianto di via Petrarca) l’Angelo Baiardo, formazione genovese.