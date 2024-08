La Fermana al debutto Subito la Civitanovese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024)un derby nel preliminare di Coppa Italia per ladi scena a Civitanova Marche. Gara speciale per la piazza ma anche per i tre volti nuovi di questa primissima parte di stagione. Sia il dg Ruggeri che il ds Paolucci hanno vestito la maglia rossoblù: insieme due anni fa sono saliti dalla Promozione in Eccellenza in rossoblù, poi lo scorso anno altra scalata in alto per Paolucci, da capitano, in D. Poi per entrambi il passaggio alla. "Civitanova Marche è casa mia – ha sottolineato Paolucci nella conferenza stampa di giovedì – chiaro che saranno sensazioni speciali. Ma tutto quello che è accaduto è noto e io, in ogni cosa, ci metto la faccia sempre. Ho raccontato come sono andate le cose poi ognuno è libero di credere a ciò che vuole.