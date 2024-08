Inter virtualmente chiuso il calciomercato estivo | Palacios ciliegina finale – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) L’ha ultimato i suoi colpi relativi alin entrata con l’arrivo di Tomasa Milano. Il difensore argentino rappresenterà l’alternativa ad Alessandro Bastoni nel ruolo di braccetto sinistro. QUASI UFFICIALE –, la finestra estiva direlativa ai colpi in entrata può ritenersichiusa con l’arrivo di Tomas. Questo è quanto emerge dopo l’acquisto perfezionato nelle ultime ore da parte dei meneghini, per il quale mancava soltanto l’accordo tra Talleres e Independiente Rivadavia per la ripartizione dei ricavi derivanti dal trasferimento. Ora, la sensazione dominante è che la voce relativa a possibili nuovi innesti dovrebbe restare senza ulteriori colpi di coda.