Inter-Lecce analizzata IN tre punti | Inzaghi versione passato | Ep 2

(Di domenica 25 agosto 2024)è la prima partita stagionale a San Siro, dove arriva la prima vittoria in questa Serie A dopo il mezzo passo falso di Genova. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito il secondo episodio MILANO – L’di Simonetorna alla vittoria e lo fa – da campione d’Italia in carica – davanti al proprio pubblico. Due stelle, due reti e tre, che valgono momentaneamente il primo posto in classifica a quota quattro. Analizziamo(2-0) di Serie A in tre. Il solito: formazione-tipo (ma senza il capitano) 1. BASE – Lo stop del capitano Lautaro Martinez alla vigilia della partita non stravolge i piani di. Il tecnico nerazzurra si affida alla sua formazione-tipo con una sola eccezione: la novità Mehdi Taremi proprio al posto dell’infortunato Lautaro Martinez.