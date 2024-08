Il medley dei Best BeFive Appuntamento in piazza Mazzini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) La band guastallese deitorna in concerto "in casa", ina Guastalla, nell’ambito della rassegna estiva. Stasera alle 21 il gruppo musicale propone un repertorio rinnovato, capace di unire e far convivere con efficacia le hit del momento e i brani "immortali" di grandi artisti italiani e internazionali. Il loro stile è fuso in un tutt’uno col gusto dell’intrattenimento e attinge soprattutto al vasto repertorio pop contemporaneo, senza negarsi fugaci e affascinanti "incursioni" nel rock, nel soul, nel funky, nella disco, nell’r&b, nella canzone d’autore. Sul palco Matteo Gelmini e Jessica Jecky Cavaletti alle voci, accompagnati dalla musica di Paolo Signorelli, Paolo Scaravelli, Andrea Ardioli, Gianluca Gialdini e Mattia Simonazzi. Ingresso libero.