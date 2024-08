I gol di Trossard e Partey mantengono i Gunners perfetti in Premier League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 25 agosto 2024) 2024-08-24 20:33:33 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Arsenal ha assicurato l’inizio della stagione 2024-25 dellacon due vittorie in due partite, grazie ai gol segnati nel secondo tempo da Leandroe Thomasche hanno regalato aiuna vittoria per 2-0 in casa dell’Aston Villa.ha realizzato un tiro preciso che ha portato in vantaggio gli ospiti al 67° minuto, due minuti dopo l’ingresso in campo dell’attaccante belga, prima che Emi Martinez non riuscisse a impedire al potente tiro da fuori didi raggiungere l’angolo sinistro della sua porta 10 minuti dopo. L’attaccante del Villa Ollie Watkins ha sprecato la migliore occasione del primo tempo, calciando rasoterra e mandando comodamente a lato, con solo il portiere David Raya a poter contrastare da distanza ravvicinata.