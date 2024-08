I FAITHLESS si esibiranno il 30 novembre al Fabrique

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 25 agosto 2024) La band britannica che ha fatto la storia della dance negli anni Novanta,, torna in Italia con il Champion Sound Tour 2024, precisamente sabato 302024 sarà aldi Milano. Tornano in Italia i, il gruppo dance britannico che ha fatto la storia della dancefloor degli anni Novanta, torna finalmente in Italia con una data unica del Champion Sound TOUR, prodotta da Vivo Concerti, che si terrà sabato 302024 aldi Milano. Dove trovare i biglietti per il “Champion Sound Tour 2024” dei? I biglietti per lo show saranno disponibili in prevendita esclusiva Vivo Club da giovedì 29 agosto 2024 alle ore 11:00 e su vivoconcerti.com da venerdì 30 agosto 2024 alle ore 11.00.