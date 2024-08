F1 le previsioni meteo del GP Olanda | le condizioni climatiche di domenica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) La F1 si prepara al Gran Premio d’, quindicesimo appuntamento del mondiale 2024. Il fine settimana di gara è ospitato dal circuito di Zandvoort, posizionato in una zona rinomata per il forte vento. Nel corso del weekend numerose nuvole hanno accerchiato la pista, con leche hanno segnalato allerta maltempo nella giornata di sabato.25 agosto, giorno della gara, non sono però attesi rovesci, con solo alcune nuvole di passaggio che potrebbero attraversare il cielo sopra il circuito. F1, ledel GP: lediSportFace.