Endless Love trame turche | Leyla sposa Ayhan dopo essere uscita dal coma

(Di domenica 25 agosto 2024) I fans dipronti a gioire per la notizia del matrimonio tra. La giovane donna –daled essersi completamente rimessa dall’intervento al cuore – sposerà. Nihan e Kemal saranno testimoni di nozze, e parteciperanno alla cerimonia con la piccola Deniz. Lieto fine quindi? Purtroppo non sarà così, e gli spoiler turchi –averci regalato qualche illusione – rivelano che ben presto arriverà qualcosa a distruggere il momento di felicità della nuova coppia. Anticipazioniattratto daconoscerà il bel tenebroso all’esterno del carcere dove sarà stato portato Kemalaver sparato a Emir, e fin dai primi momenti i due finiranno per punzecchiarsi e rincorrersi. L’attrazione tra loro sarà subito evidente, anche se inizialmente soloKandarli sembrerà disposto a dimostrarla.