Daisy Ridley di STAR WARS sostituisce la spada laser con un’ascia nel primo look di We Bury The Dead

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 25 agosto 2024)dilaconneldi WeTheLadella trilogia dilaconper la sua prima incursione nel genere horror. In vista della sua anteprima mondiale all’Adelaide Film Festival in Australia il prossimo novembre, Variety ha condiviso le prime foto ufficiali del nuovo thriller di sopravvivenza con zombie WeThe. Scritto e diretto da Zak Hilditch (1922, These Final Hours, Rattlesnake), il film vedenei panni di una donna di nome Ava che è alla ricerca di suo marito all’indomani di un catastrofico esperimento militare che ha decimato la popolazione della Tasmania. Ava si unisce a una “unità di recupero corpi” nel disperato tentativo di scoprire cosa sia successo a suo marito e finisce per essere incaricata di seppellire i cadaveri.