Dai fuochi alla fiera | Bergamo festeggia Sant’Alessandro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 25 agosto 2024). Aentra nel vivo il ricco programma di iniziative perre il patrono. Ogni anno la ricorrenza è un’occasione collettiva per celebrare valori universali che trascendono i confini della fede e diventano fondanti per il buon vivere della comunità. Dal 2014, l’amministrazione comunale e la diocesi dihanno individuato ogni anno una virtù come tema di accompagnamento delle celebrazioni dedicate a questo santo. Dopo misericordia, gratitudine, coraggio, speranza, umiltà, fraternità, compassione, fiducia, pace e dialogo, il 2024 pone al centro la giustizia.