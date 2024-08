Chiusa la bocca a qualche solone… l’annuncio social dopo Napoli-Bologna fa discutere tutti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) Arriva un annunciola partitache ha fatto, di seguito è riportato il commento Giovanni Manna lavora senza sosta in questi ultimi giorni di mercato per poter portare ali migliori innesti per rendere la squadra di Antonio Conte ancora più competitiva. L’obiettivo è, infatti, quello di riportare ilin alto,una stagione difficile. Nel frattempo, per la squadra partenopea è ufficialmente arrivata la prima vittoria in campionato. Il, infatti, ha vinto per 3 a 0 al Maradona contro ilgrazie ai gol di Giovanni Di Lorenzo, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone. Le parole di Enrico VarrialeSe l’esordio non è andato come ci si aspettava, la squadra di Antonio Conte non ha deluso nella seconda partita di Serie A e il giornalista Enrico Varriale ha commentato il match sul suo profilo di X.