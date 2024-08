Catanzaro-Juve Stabia oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per la seconda giornata della. Allo stadio Ceravolo i padroni di casa giocano di nuovo tra le mura amiche dopo averlo già fatto all’esordio e sfidano i campani: per i calabresi la sfida contro la neopromossa può essere l’occasione per conquistare tre punti, ma le vespe non faranno sconti. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 20.30 di domenica 25 agosto. COME VEDEREIN TVsarà visibile in esclusiva su Dazn. La telecronaca è affidata a Orazio Accomando.in tv:SportFace.