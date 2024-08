Capisco la frustrazione degli altri | Djokovic attacco pesantissimo a Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) "ladei giocatori in relazione alla mancanza di coerenza. Ho saputo che il suo caso era stato deciso quando è stato rivelato (martedì scorso, ndr) ma sono passati cinque mesi da quando la notizia è arrivata alla sua squadra. Ci sono molti problemi nel sistema, vediamo una mancanza di protocolli chiari e standardizzati". Lo ha detto il fuoriclasse e numero 2 del tennis mondiale, Novakda New York alla vigiliaUS Open commentando la notizia dell'assoluzione del numero 1, Jannikdopo essere risultato due volte positivo al doping nel marzo scorso. L'italiano è stato ritenuto "non colpevole" da un tribunale indipendente dell'Itia, l'agenzia internazionale per l'integrità del tennis, dopo essere stato trovato positivo a una bassissima percentuale di Clostebol.