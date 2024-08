Cade sul sentiero che porta al rifugio Baroni al Brunone | trasportata in elicottero in ospedale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 25 agosto 2024) Valbondione. È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo per recuperare una donna che nella mattinata di domenica 25 agosto si è infortunata in seguito a una caduta in montagna. L’allarme è scattato poco dopo le 10 lungo il227 che da Fiumenero conduce alal: ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto, ma sul posto si è subito diretto l’dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, allertato insieme alle squadre del soccorso alpino di Valbondione. Recuperata l’infortunata, i medici l’hanno valutata con un codice giallo e disposto il trasporto all’Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è giunta alle 11.30.