Bellagio bimbo di 2 anni si sente male | portato all’ospedale di Lecco con l’idroambulanza

(Di domenica 25 agosto 2024)(Como), 25 agosto 2024 – Un bambino canadese di 2in vacanza sul lago di Como con i genitori questo pomeriggio ha accusato un grave malore. È statomentre soggiornava in una villa di: prima ha manifestato gravi convulsioni, poi è svenuto e ha perso conoscenza, senza più riprendersi. Gli ospiti da cui alloggiava insieme a mamma e papà hanno immediatamente chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza: “Correte, c'è un bambino che sta, fate in fretta per favore”. Tutti i soccorritori delle eliambulanze erano tuttavia già impegnati in altre missioni, come i sanitari delle automediche sul territorio. Bisognava fare in fretta e trasferire il piccolo al più vicino ospedale, quello di. In ambulanza via terra ci sarebbe però voluto troppo tempo, almeno mezz'ora a causa della strada stretta e tutte curve e del traffico del week end.