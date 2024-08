Anche i Politici Soffrono | Terremoto Sentimentale in Casa Meloni!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di domenica 25 agosto 2024)non finisce di stupire: ora è il turno di Arianna. Ecco che cosa è successo! Arianna, sorella della Premier Giorgiae sua stretta collaboratrice politica, ha annunciato la fine della sua relazione con Francesco Lollobrigida, l’attuale ministro dell’Agricoltura. In una recente intervista rilasciata a “Il Foglio”, Arianna ha rivelato che la separazione non è recente e che il loro rapporto è giunto al termine già da tempo. Nonostante la rottura, ha sottolineato che il rispetto e l’affetto tra loro rimangono immutati, così come i loro progetticomuni. I due continueranno a lavorare insieme per portare avanti il programma di Fratelli d’Italia. Nell’intervista, Ariannaha espresso parole di stima nei confronti dell’ex compagno, definendolo una persona solida, onesta e politicamente preparata.