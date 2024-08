A che ora la finale Luna Rossa-New Zealand | orario canale tv e streaming Regata Preliminare 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Ultimo giorno di Preliminary Regatta a Barcellona. Eè protagonista: l’equipaggio italiano infatti disputerà lacontro Newalle 15:58 di oggi, domenica 25 agosto. Tempo di verdetti per l’ultima, antipasto della Louis Vuitton Cup e dell’America’s Cup. Nella giornata di ieriha conquistato il terzo punto battendo gli inglesi di Ineos Britannia, dopo aver superato nei giorni precedenti anche Orient Express e American Magic. Oggi, alle 14:46, è in programma anche il match contro Alinghi. Possibili cambi di formazione, in particolare al timone, dove potrebbe essere schierato Ruggero Tita. Tutto da valutare, però, e Sportface.it vi terrà aggiornati. Il programma inizierà alle 14:00 con la sfida New-American Magic. Nel menu di giornata anche Orient Express-Ineos.