WTA Cleveland 2024 risultati 23 agosto | la finale sarà tra Beatriz Haddad Maia e McCartney Kessler

(Di sabato 24 agosto 2024) Sono andate in scena entrambe le semifinali del tabellone di singolare femminile del Tennis in the Land, torneo di categoria WTA 250 in corso a: a giocarsi il titolo questa sera saranno. La testa di serie numero 1, la brasiliana, piega in tre set la ceca Katerina Siniaková, numero 3 del tabellone, con lo score di 6-3 2-6 6-2 in due ore e 13 minuti. Nel primo set c’è uno scambio di break tra secondo e terzo game, poi l’allungo decisivo arriva nell’ottavo gioco, quando la brasiliana toglie il servizio alla ceca ai vantaggi e poi va a chiudere, con la battuta a disposizione, sul 6-3. Nella seconda partita dall’1-1 la ceca piazza un parziale di 12 punti a 3 e vola sul 4-1, poi annulla la palla per il controbreak nel settimo game e nell’ottavo toglie ancora il servizio alla brasiliana, vincendo per 6-2.