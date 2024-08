Vuelta 2024 tappa 9 | percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Cazorla, 24 agosto– Lo squillo di Primoz Roglic a Cazorla nell’ottavadellaper cercare di riaprire i giochi dopo la fuga bidone che aveva portato Ben O’Connor in maglia rossa con ampio margine. L’australiano ha comunque ceduto nel finale e ha già perso circa un minuto rispetto ai 4’45” che aveva di margine. La maglia rossa ha deciso di seguire lo sloveno sull’ultima salita, ma è andata fuori giri e al terzo scatto Roglic ha preso il sopravvento, tenuto solo dallo spagnolo Enric Mas. Bene ancora Antonio Tiberi, giunto a pochi secondi. Si è fatto notare con una lunga fuga Luca Vergallito che è stato tra gli ultimi a mollare assieme al colombiano Tejada. La, dunque, si apre allo spettacolo e anche nell’ultimadella prima settimana, con arrivo a Granada, l’alfiere della Red Bull Bora avrà terreno per cercare di guadagnare altro tempo in classifica.